مستوطنون متطرفون يحرقون 15 مركبة فلسطينية في سلفيت ونابلس

رام الله (الاتحاد)

​​​​​​​أحرق مستوطنون إسرائيليون، أمس، 15 مركبة فلسطينية في محافظتي نابلس وسلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن مستوطنين متطرفين أحرقوا 14 مركبة فلسطينية قرب المنطقة الصناعية القريبة من بلدة بروقين غربي سلفيت.

وأوضح الشهود أن مئات المستوطنين تجمهروا بالقرب من بروقين، وأقاموا طوال الليل وسط أعمال عربدة شملت تهديدات للفلسطينيين وقطع طرقات.

وغربي نابلس، هاجم مستوطنون حارس بئر مياه تابعاً لبلدية نابلس بمنطقة «المسعودية» وأحرقوا مركبته، بحسب شهود عيان.

كما اعتدى مستوطنون، أمس، على شخص أثناء رعيه ماشيته قرب خيامه في منطقة «الفارسية» بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اعتدوا على شخص، برش غاز الفلفل عليه، أثناء رعيه ماشيته قرب خيام في «الفارسية» بالأغوار الشمالية.

كما اعتدى مستوطنون أمس، على ثلاثة متضامنين أجانب بمنطقة «مسافر يطا» جنوب الخليل.

وقال مصدر محلي، إن مستوطنين اعتدوا بالضرب على ثلاثة متضامنين أجانب أثناء توثيقهم مهاجمة رعاة الأغنام والمزارعين في «سوسيا» بـ«مسافر يطا».

يذكر، أن المستوطنين ينفذون اعتداءات يومية على رعاة الأغنام وممتلكات السكان في كافة المناطق والخرب النائية من «مسافر يطا».