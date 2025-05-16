ألمانيا تدعو الأوروبيين للحفاظ على علاقات جيدة مع أميركا

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، شركاء بلاده الأوروبيين إلى بذل كل ما في وسعهم من أجل الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.

وقال ميرتس، خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة الألبانية تيرانا "أعتقد أننا يجب أن نبذل كل جهد ممكن للحفاظ على الأميركيين في صفنا".

وأضاف "لا يمكننا أن نبدل أو نعوض ما يقدمه الأميركيون لنا في أوروبا، في قارتنا، ومن أجل سلامنا وحريتنا"، مؤكدا أن ألمانيا ممتنة للغاية للولايات المتحدة من أجل ذلك.

وكرر ميرتس دعوته لعدم التركيز فقط على المال عندما يتعلق الأمر بالدفاع. وقال "علينا أن نتحدث عن الكفاءة، وعن عدد الأنظمة، وعن وفورات في الحجم".

وأشار ميرتس إلى عمليات شراء المعدات الدفاعية المعقدة، وإلى مشكلة إنفاق الأموال على عدد كبير للغاية من الأنظمة المختلفة.

وقال "إننا لا نحصل على ما يكفي من المعدات مقابل ما ننفقه من مال".

كان يوهان فاديبول وزير الخارجية الألماني قد أيد، في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا أمس الخميس، مطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة كبيرة في إنفاق الدول الأعضاء في الناتو على الدفاع، ليصل إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي. لكن فاديبول أوضح أن الإنفاق الدفاعي التقليدي بنسبة 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي سيكون كافيا أيضا، بشرط تخصيص نسبة 1,5% إضافية من الناتج الاقتصادي للبنية التحتية العسكرية.