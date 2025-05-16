روسيا: مستعدون لمواصلة المحادثات مع كييف

قالت روسيا، الجمعة، في أعقاب أول محادثات مباشرة مع أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات إنها مستعدة لمواصلة المحادثات مع كييف بشأن وقف إطلاق النار.

وأكد فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي إلى المحادثات التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية، في بيان قصير بثه التلفزيون الرسمي إن اللقاء أفضى إلى اتفاق لتبادل ألف أسير لكل من البلدين قريبا واستئناف المحادثات بعد تحديد كل طرف رؤيته لوقف إطلاق النار في المستقبل.

فلاديمير ميدينسكي يدلي بتصريح

وقال ميدينسكي إن موسكو راضية عن التقدم المحرز مع كييف.

وأضاف "بشكل عام، نحن راضون عن النتيجة ومستعدون لمواصلة التواصل. في الأيام المقبلة، سيكون هناك تبادل ضخم للأسرى بمعدل ألف مقابل ألف".

وستكون تلك واحدة من أكبر عمليات التبادل من نوعها منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022.

وقال ميدينسكي "طلب الجانب الأوكراني إجراء محادثات مباشرة بين زعيمي الدولتين. وسجلنا هذا الطلب لدينا".

وذكر أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على المضي قدما وتحديد تفاصيل مكتوبة لرؤيتهما لما سيبدو عليه وقف إطلاق النار في المستقبل.

وأضاف "بعد عرض هذه الرؤية، نعتقد أنه من المناسب، كما اتفقنا أيضا، مواصلة مفاوضاتنا".