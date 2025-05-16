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اليونان تلغي رحلات جوية بسبب الغبار والرياح القوية

الغبار يلف العاصمة اليونانية أثينا
17 مايو 2025 00:39

تسببت رياح جنوبية عاصفة في حمل كميات كبيرة من الرمال الناعمة من الصحراء الكبرى إلى اليونان، وكانت جزيرتا كريت ورودس السياحيتان الشهيرتان من بين المناطق الأكثر تضررا نتيجة ذلك الجمعة.
واضطرت عشرات الرحلات الجوية إلى تغيير مسارها إلى مطارات يونانية أخرى بسبب هبات رياح في منطقة هاتين الجزيرتين، بحسب تقارير من هيئة الإذاعة العامة اليوانية "إي آر تي نيوز".
كما ألغيت بعض الرحلات الجوية.
وأفادت جامعة أثينا بتجاوز مستويات الجسيمات الدقيقة المقاسة في جزيرة كريت، الجمعة، 250 ميكروجراما لكل متر مكعب من الهواء. ورافق هذه الظاهرة الجوية درجات حرارة مرتفعة بشكل غير معتاد، حيث وصلت في جزيرة كريت إلى 34 درجة مئوية في بعض المناطق الأربعاء، حسبما أفاد خبراء الأرصاد الجوية في الإذاعة اليونانية.
وفي العاصمة أثينا، ارتفعت درجات الحرارة أيضا إلى 26 درجة مئوية تقريبا في منتصف النهار، وكان مدى الرؤية محدودا. كما لم تكد الجبال المحيطة بأثينا تكون مرئية.
وحذر الأطباء الأشخاص الذين يعانون من أمراض تنفسية من البقاء في الخارج لفترات طويلة.

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