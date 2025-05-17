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قتلى جراء عاصفة قوية بولاية ميزوري الأميركية

قتلى جراء عاصفة قوية بولاية ميزوري الأميركية
17 مايو 2025 09:49

 أودت عاصفة قوية في ولاية ميزوري الأميركية بحياة عدة أشخاص، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية يوم أمس الجمعة.
وتم تأكيد وفاة 5 أشخاص على الأقل في مدينة سانت لويس، التي يبلغ عدد سكانها نحو 280 ألف نسمة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام، من بينها صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إن"، نقلا عن السلطات المحلية.
وأصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص، أحدهم بجروح خطيرة.
واجتاحت العاصفة المنطقة بعد ظهر أمس الجمعة، وتسببت في أضرار جسيمة. كما هطل البرد.
وضربت العواصف بالفعل أجزاء من ولايات ويسكونسن وميشيجن وإلينوي يوم الخميس، وأكدت خدمة الطقس الوطنية استمرار التحذير من الظروف الجوية المتطرفة في العديد من الولايات في الغرب الأوسط وشرق الولايات المتحدة.
وأفاد موقع "باور اوتيدج دوت يو اس" الأميركي بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 100 ألف منزل في ولاية ميزوري مساء الجمعة، كما عانى مئات الآلاف في عدة ولايات أخرى من انقطاع الكهرباء.

 

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المصدر: وام
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