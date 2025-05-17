الأحد 18 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رجال الإطفاء يكافحون حريقاً ضخماً في ألمانيا

رجال الإطفاء يكافحون حريقاً ضخماً في ألمانيا
17 مايو 2025 10:10

 يكافح أكثر من 200 فرد من قوات الإطفاء حريقاً ضخماً في ساحة للخردة المعدنية قرب مدينة أولدنبورج شمال غربي ألمانيا منذ ليلة السبت.
وذكرت إدارة الإطفاء أن الحريق انتشر بسرعة وخرج عن السيطرة، ويتوقع المسؤولون استمرار عمليات إخماده حتى بعد ظهر اليوم السبت.
وناشدت السلطات سكان المنطقة إغلاق النوافذ والأبواب لتجنب استنشاق الدخان الناجم عن الحريق.
وأوضح متحدث باسم إدارة الإطفاء أن الحرارة المتولدة بين العديد من السيارات والمواد الأخرى تسببت في اشتعال المزيد من النفايات، ما عقد جهود الإطفاء. ولا يزال سبب الحريق مجهولاً. 

أخبار ذات صلة
17 قتيلاً في حريق مبنى بالهند
الشرطة الألمانية تطالب بتحسين حماية أعضائها بعد اعتداءات متكررة
المصدر: د ب أ
ألمانيا
حريق
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على موقع عسكري في مقديشو
اليوم 21:58
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة علي مصبح الشامسي في العين
علوم الدار
رئيس الدولة يقدم واجب العزاء في وفاة علي مصبح الشامسي في العين
اليوم 21:55
الذكاء الاصطناعي
الترفيه
أداة ذكاء اصطناعي للحكومة البريطانية تتجاوز الاختبار بنجاح
اليوم 21:46
هزاع بن زايد يهنئ حاكم الشارقة وولي عهده بفوز نادي الشارقة بالبطولة الآسيوية
علوم الدار
هزاع بن زايد يهنئ حاكم الشارقة وولي عهده بفوز نادي الشارقة بالبطولة الآسيوية
اليوم 21:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©