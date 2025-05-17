رجال الإطفاء يكافحون حريقاً ضخماً في ألمانيا

يكافح أكثر من 200 فرد من قوات الإطفاء حريقاً ضخماً في ساحة للخردة المعدنية قرب مدينة أولدنبورج شمال غربي ألمانيا منذ ليلة السبت.

وذكرت إدارة الإطفاء أن الحريق انتشر بسرعة وخرج عن السيطرة، ويتوقع المسؤولون استمرار عمليات إخماده حتى بعد ظهر اليوم السبت.

وناشدت السلطات سكان المنطقة إغلاق النوافذ والأبواب لتجنب استنشاق الدخان الناجم عن الحريق.

وأوضح متحدث باسم إدارة الإطفاء أن الحرارة المتولدة بين العديد من السيارات والمواد الأخرى تسببت في اشتعال المزيد من النفايات، ما عقد جهود الإطفاء. ولا يزال سبب الحريق مجهولاً.