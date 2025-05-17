دولة أوروبية تشهد ارتفاعاً في الإصابة بجدري القرود

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس جدري القرود (أمبوكس) في ألمانيا مجددا خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، ومع ذلك لا يزال معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض ينظر بهدوء حيال هذه الزيادة.

وقال خبير العدوى لدى معهد روبرت كوخ، كلاوس يانسن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "بوجه عام، لا نجد الوضع الحالي للعدوى مفاجئا... بالمقارنة بالتفشي الكبير للمرض في عام 2022، فإننا لا نزال عند مستوى عدوى أقل بكثير".

وحتى 12 مايو الجاري، سجل المعهد هذا العام إجمالا 232 حالة إصابة بمرض جدري القرود، وهذا يعني أن عدد الحالات حاليا يقترب بالفعل من إجمالي العدد الذي تم تسجيله العام الماضي (275 حالة في عام 2024).

ومع ذلك، فإن عدد الحالات الحالي بعيد كل البعد عن مستوى تفشي المرض في عام 2022 (3672 حالة).

ويسبب الفيروس في المقام الأول طفح جلدي، وكذلك الحمى وآلام العضلات. ويوصى بالتطعيم ضد المرض .