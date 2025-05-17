الشرطة الألمانية تطالب بتحسين حماية أعضائها بعد اعتداءات متكررة

طالبت نقابة الشرطة الألمانية بتحسين حماية أفراد الشرطة عقب تعرضهم لاعتداءات متكررة، آخرها اعتداء بسكين على شرطي.

وقال رئيس النقابة، يوخن كوبليكه: «هذا ليس أول اعتداء طعن يستهدف شرطياً.

لا زلنا في انتظار تجهيزات الحماية من الطعن التي وعدت بها الأوساط السياسية... يتعين على الحكومة الألمانية أن تعمل على وجه السرعة على تشديد العقوبات وتحسين حماية أفراد الشرطة».

وطعن رجل 28 عاماً شرطياً في رقبته أمس الجمعة في حي نويكولن ببرلين، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وذكرت شرطة العاصمة الألمانية عبر موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي أن الشرطي، خضع لعملية جراحية طارئة ولا يزال في حالة حرجة.

ووفقاً لمركز الشرطة، جاء الرجل إلى المركز لتقديم بلاغ، وطلب منه الانتظار، إلا أنه غادر المبنى، وألحق أضراراً بسيارة شرطة، وعندما اقترب منه رجال الشرطة، طعن أحدهم في رقبته.