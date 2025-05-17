ترامب يحدد موعدا للتحدث مع بوتين وزيلينسكي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتحدث أولا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف بعد غد الاثنين، ثم سيتحدث بعد ذلك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي و"عدد من أعضاء حلف حلف شمال الأطلسي (الناتو).

في منشور له على شبكة "تروث سوشيال" اليوم السبت، أوضح ترامب أنه سيتحدث مع نظيره الروسي في الساعة العاشرة صباحا (1400 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.

وكتب الرئيس الأميركي "مواضيع المكالمة ستكون، إيقاف حمام الدم الذي يودي بحياة أكثر من 5000 جندي روسي وأوكراني أسبوعيا، والتجارة".

وأعرب ترامب عن أمله في أن تسفر هذه المحادثات عن "يوم مثمر"، وأن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء هذه "الحرب العنيفة جدا".

وأضاف أن هذه الأزمة، التي بدأت في 24 فبراير 2022 "لم يكن ينبغي أن تحدث أبدا".