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بريطانيا تعتقل شخصين إثر حرائق عقارات يملكها رئيس الوزراء

مدخل عقار يملكه رئيس وزراء بريطانيا بعد إشعال الحريق
17 مايو 2025 21:42

قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على شخص ثان للاشتباه في صلته بسلسلة هجمات حرق عمد مرتبطة بعقارات يملكها رئيس الوزراء كير ستارمر.
وأضافت الشرطة، في بيان اليوم السبت، أنها ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 26 عاما في مطار لوتون شمالي لندن للاشتباه في تآمره لإشعال حريق بقصد تعريض الحياة للخطر.
وأوردت الوقائع نفسها التي شملت عقارات مرتبطة بستارمر.
ومثل رومان لافرينوفيتش، وهو أوكراني عمره 21 عاما، أمام محكمة وستمنستر الجزئية، أمس الجمعة، بسبب ثلاث تهم بالحرق العمد بقصد تعريض حياة الآخرين للخطر، وذلك على خلفية الحرائق الثلاثة التي وقعت الأسبوع الماضي.

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واستدعيت الشرطة البريطانية، الأسبوع الماضي، إلى موقع حريق اندلع في عقار في "كينتيش تاون" بشمال العاصمة البريطانية لندن، وهي الدائرة الانتخابية التي يمثلها ستارمر. ولم يُصب أحد بأذى، ولكن تضرر مدخل العقار.
وأُلقي القبض على لافرينوفيتش في اليوم التالي على خلفية الحريق وحادثين آخرين، هما حريق عند مدخل مبنى سكني في "إزلنجتون" القريبة وآخر يتعلق بسيارة في "كينتيش تاون"، وكلاهما وقع في يومين منفصلين.
وأفاد شهود للمحكمة بأن السيارة وكلا العقارين مرتبطون بستارمر. وقالت الشرطة إن شرطة مكافحة الإرهاب قادت التحقيق نظرا لارتباطها بشخصية عامة كبيرة.

المصدر: رويترز
كير ستارمر
حرائق
العقارات
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