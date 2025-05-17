قتلى جراء تصادم طائرتين في فنلندا

لقي عدد من الأشخاص حتفهم عندما اصطدمت مروحيّتان تحملان خمسة أشخاص في فنلندا وتحطمتا على الأرض، اليوم السبت، حسبما أفادت الشرطة.

وقالت الشرطة، في بيان، إنّ "الحادث أسفر عن عدد من القتلى. ولا يزال العمل جاريا لتحديد العدد الدقيق للضحايا وهويات الركّاب".

وأفادت وسائل إعلام بأن الطائرتين أقلعتا من إستونيا وكانتا تقلّان رجال أعمال. وكان ثلاثة أشخاص على متن إحداهما، وشخصان في الأخرى.

وذكرت التقارير أن الحادث وقع غرب العاصمة هلسنكي. ولم يُدلِ أي مسؤول بمعلومات عن سبب الحادث.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام فنلندية عن شاهد العيان أنتي ماريانين قوله إنّه رأى إحدى المروحيّتين تصطدم بالأخرى.

وأوضح "سقطت إحداهما كالحجر بينما سقطت الثانية ببطء أكثر".