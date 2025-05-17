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الكرملين يدلي بتصريح بشأن محادثة بين بوتين وترامب

صورة مجمعة لترامب وبوتين
17 مايو 2025 22:32

نقلت وكالات أنباء روسية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله، اليوم السبت، إن التحضيرات جارية لمحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب.
وذكر بيسكوف للوكالات "يجري التجهيز لمحادثة".
يأتي هذا تصريح بعد أن كتب ترامب، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه سيتحدث إلى بوتين يوم الاثنين وبعد ذلك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزعماء دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، إن اتصاله مع بوتين سيكون في العاشرة من صباح يوم الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت جرينتش).
وأضاف ترامب في المنشور "الموضوعات التي سنتناولها في المكالمة ستدور حول وقف حمام الدم الذي يودي بحياة أكثر من خمسة آلاف جندي روسي وأوكراني أسبوعيا في المتوسط، إلى جانب التجارة".
وذكر ترامب أنه سيتحدث بعد ذلك إلى زيلينسكي وزعماء دول أعضاء في حلف الناتو.
وكتب يقول "نأمل أن يكون يوما مثمرا، وأن يُطبّق وقف إطلاق النار، وأن تنتهي هذه الحرب العنيفة للغاية التي ما كان ينبغي أن تحدث أبدا".

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المصدر: وكالات
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دونالد ترامب
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