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23 قتيلاً جراء الطقس السيئ في أميركا

جانب من الدمار بسبب الأعاصير في ولاية ميزوري الأميركية (وكالات)
18 مايو 2025 01:02

كنتاكي (رويترز) 

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توفي 23 شخصاً بسبب ظروف جوية قاسية، شملت ما يعتقد أنها أعاصير، في أجزاء من ولايتي ميزوري وكنتاكي بالولايات المتحدة. وقال مسؤولون، أمس، إن إعصاراً اجتاح مدينة سانت لويس بولاية ميزوري وتضرر 5 آلاف مبنى، كما تسبب في سقوط أعمدة الكهرباء. وذكر تقرير لشبكة «إن بي سي نيوز» أن 5 أشخاص توفوا في سانت لويس، واثنين آخرين في مقاطعة سكوت بجنوب شرق ميزوري.
وقال متحدث باسم مستشفى سانت لويس للأطفال ومستشفى بارنز لشبكة «إن بي سي» إن 35 مصاباً على الأقل نقلوا إلى المنشأتين،    وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إن العواصف الرعدية اجتاحت أجزاء واسعة من وديان المسيسيبي وتنيسي وأوهايو، أمس، إلى جانب احتمال هطول أمطار غزيرة وسيول.

الولايات المتحدة
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كنتاكي
أميركا
الطقس
ولاية ميزوري الأميركية
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