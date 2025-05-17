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تأكيد أوروبي على دعم جهود الاستقرار في ليبيا

تأكيد أوروبي على دعم جهود الاستقرار في ليبيا
18 مايو 2025 01:02

حسن الورفلي (بنغازي)

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أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، ضرورة الحفاظ على أرواح المدنيين، وحماية الحق في التعبير وحرية التظاهر السلمي.
جاء ذلك خلال لقاء أورلاندو، عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، أمس.
وقال بيان للمجلس الرئاسي الليبي، إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية، وآليات الحلول الضامنة تجنب المواجهات التي تعرضت طرابلس لها.
وأوضح البيان أن أورلاندو حضر إلى اللقاء حاملاً رسالة دعم الاتحاد جهود المجلس الرئاسي كمظلة جامعة لليبيا باتجاه الحفاظ على الاستقرار ووحدة البلاد، والبحث عن مخرج عادل وناجع للأزمة الراهنة. 
وأشار الكوني إلى ضرورة استمرار الجهود بغية التوصل لمخرج سياسي للأزمة التي تمر بها البلاد بدعم من بعثة الأمم المتحدة، وبمساندة المجتمع الدولي، لتحقيق الاستقرار وإنجاح العملية السياسية.
وفي جنوب ليبيا، أعلن الجيش الليبي تنفيذ عملية عسكرية بالمنطقة الحدودية الجنوبية، استهدفت مجموعات مسلحة نفذت هجوما على إحدى نقاط الجيش الليبي. 
وأعلنت القيادة العامة للجيش في بيان ، أن العملية أسفرت عن تحرير الجنود المحتجزين الذين تم أسرهم خلال الهجوم، مؤكدة أنهم بصحة جيدة ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة.
وفي سياق آخر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمس، أن عملياتها الفنية والتشغيلية في الحقول والموانئ النفطية كافة تسير بشكل طبيعي وآمن. 
وقالت المؤسسة، في بيان، إنها «تطمئن شركاءها المحليين والدوليين إلى أن العمل مستمر بشكل منتظم لعمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز دون انقطاع في جميع الشركات التابعة لها، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وليس هناك أي تأثير على سير العمليات التشغيلية».
وأكدت المؤسسة، أن فرق العمل في مختلف الشركات التابعة لها، من مهندسين وفنيين وإداريين، تواصل أداء مهامها بكفاءة عالية، لضمان استمرارية الإنتاج والتصدير، بما يحقق الاستقرار ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في قطاع النفط والغاز الليبيين. وجددت المؤسسة الوطنية للنفط، بصفتها كياناً فنياً وتقنياً، التزامَها الكامل بالعمل وفق معايير المهنية وبروح وطنية مسؤولة للحفاظ على استقرار قطاع النفط والغاز وصون الثروة السيادية الوطنية لكل الليبيين. 

الاتحاد الأوروبي
ليبيا
الأمم المتحدة
الجيش الليبي
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