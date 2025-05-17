أميركا تجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

جددت الولايات المتحدة، اليوم السبت، دعوتها إلى وقف إطلاق النار في الأزمة الأوكرانية.

ونقلت تامي بروس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية عن الوزير ماركو روبيو قوله إنّ واشنطن "تريد التوصل إلى نهاية دائمة للحرب بين موسكو وكييف" بما يتوافق مع "الرسالة القوية" للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضافت بروس أن "خطة السلام التي اقترحتها الولايات المتحدة تحدّد أفضل السبل للمضي قدما" من أجل إنهاء الأزمة.

كما رحّب روبيو، اليوم السبت في العاصمة الإيطالية روما، باتفاق تبادل الأسرى الذي تمّ التوصل إليه في إسطنبول بين أوكرانيا وروسيا.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ما سبق لوزارة الخارجية الروسية أن أعلنته بشأن إجراء محادثة هاتفية، اليوم السبت، بين روبيو ونظيره سيرغي لافروف.

يأتي ذلك في وقت يزور روبيرو روما لحضور قداس تنصيب البابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان غدا الأحد.

وفي سياق متصل، أكد روبيو أنه "ممتن" للفاتيكان لدوره في تبادل السجناء بين روسيا وأوكرانيا ومساهمته في دعم تلك الجهود.