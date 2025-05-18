قادة من أنحاء العالم في روما لحضور مراسم تنصيب البابا ليو الرابع عشر

سيجري تنصيب بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، رسميا اليوم الأحد بقداس مهيب يحضره عدد من رؤساء الدول وقادة وزعماء العالم.ومن المقرر أن تشهد ساحة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان عند العاشرة صباحا (الثامنة صباحا بتوقيت غرينتش) وسط إجراءات أمنية مشددة، مراسم تنصيب الرئيس الجديد للكنيسة الكاثوليكية، في تقليد عريق تتبعه الكنيسة الكاثوليكية.

من أبرز الحضور نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس وآخرين. ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف في القداس الذي يقام أمام كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان مع تواجد عدة آلاف من أفراد الأمن. ومن المقرر أن تحضر رئيسة بيرو دينا بولوارتي أيضا القداس. وفي نهاية القداس، سيستقبل البابا وفود قادة الدول.

وأعلنت السلطات الإيطالية تدابير أمنية مشددة في العاصمة الإيطالية. وسيتمكن الزوار الذين لا يستطيعون الوصول إلى الساحة من متابعة القداس عبر شاشات عملاقة رُكّبت في الشارع الرئيسي المؤدي إلى الفاتيكان.



