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ارتفاع حصيلة ضحايا الأعاصير في الولايات المتحدة

ارتفاع حصيلة ضحايا الأعاصير في الولايات المتحدة(أرشيفية)
18 مايو 2025 09:06

ارتفعت حصيلة ضحايا موجة الأعاصير العنيفة التي اجتاحت عدداً من الولايات الأميركية، من بينها كنتاكي وميزوري وسكوت، إلى 21 قتيلاً على الأقل، جراء العواصف الشديدة التي ضربت مناطق شاسعة من الغرب الأوسط ومنطقة البحيرات العظمى، مخلفة أضراراً جسيمة وخسائر بشرية ومادية واسعة.وأكد آندي بشير، حاكم ولاية كنتاكي، أن 14 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في ساعة مبكرة من صباح أمس، مرجحاً ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.وفي ولاية ميزوري، أعلن مسؤولون محليون أن إعصاراً ضرب مدينة سانت لويس أول أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 38 آخرين، فضلاً عن تضرر نحو خمسة آلاف مبنى، نتيجة تطاير الأسقف وسقوط أعمدة الكهرباء بفعل الرياح العاتية.كما أفاد مسؤولون بمقتل شخصين آخرين في مقاطعة سكوت جنوب شرق ميزوري، فيما استمرت العواصف الرعدية في اجتياح مناطق واسعة من ولايات مسيسبي وتينيسي وأوهايو فالي، وشهدت ولايتا ميزوري وإيلينوي ما لا يقل عن ستة أعاصير عنيفة.وفي السياق، صرحت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، بأنها أجرت اتصالات مع حكام ولايات ميزوري وكنتاكي وإيلينوي لعرض تقديم المساعدة والموارد الفيدرالية اللازمة للتعامل مع تداعيات الكارثة الطبيعية.

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المصدر: وكالات
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