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انطلاق المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية في لبنان

ناخبون لبنانيون يشاركون في الانتخابات البلدية(أرشيفية)
18 مايو 2025 09:29

انطلقت صباح اليوم الأحد المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة بيروت ومحافظتي البقاع، وبعلبك- الهرمل، وسط تدابير أمنية اتخذتها القوى الأمنية والجيش اللبناني، وبدأت منذ ساعات الليل الأولى، على أن تنتهي هذه المرحلة عند السابعة من مساء اليوم.
وتضم محافظة بيروت مجلسا بلديا واحدا، فيما تضم محافظة البقاع 87 مجلسا بلديا تتوزع على ثلاثة أقضية هي، قضاء زحلة، وقضاء البقاع الغربي، وقضاء راشيا. أما محافظة بعلبك - الهرمل، فهي تضم 84 مجلسا بلديا يتوزعون على قضاءي بعلبك والهرمل. وكانت أجريت الأحد الماضي المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار. وبلغت نسبة الاقتراع في المحافظتين 29ر43%  وانطلقت في الرابع من مايو الحالي المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان. وبلغ إجمالي نسبة الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية 16ر45%. وتستكمل الانتخابات البلدية والاختيارية في الرابع والعشرين من مايو الحالي في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية. يذكر أن الانتخابات البلدية في لبنان تجري بشكل دوري كل ست سنوات. وقد جرت آخر انتخابات بلدية في عام 2016.

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المصدر: وكالات
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