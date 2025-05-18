اصطدام سفينة بجسر بروكلين في نيويورك

اصطدامت سفينة تابعة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين الشهير في مدينة نيويورك، حيث لقي شخصان حتفهما وأصيب 22 على الأقل بجروح متفرقة، إثر الحادث.

وأفاد مسؤول في شرطة نيويورك بأن السفينة المتضررة جراء الاصطدام والتي كانت ترفع علمًا مكسيكيًا كبيرًا، متخصصة في أعمال تدريب تابعة لأكاديمية "كواوتيموك"، وكان على متنها عند وقوع الحادث نحو 200 شخص على الأقل، أغلبهم طلاب بحرية يرتدون زيًا أبيضا.

وذكر شهود عيان كانوا في الموقع أن السفينة اصطدمت بالجانب السفلي من جسر بروكلين، ما أدى إلى انحرافها نحو حافَة النهر.

من جانبه أكد عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، مقتل شخصين على الأقل جراء الحادث، بينما نقل المصابون إلى المستشفيات المحلية في المدينة، بينهم 3 في حالة خطرة.

وكشفت التحقيقات الأولية لشرطة المدينة، عن انقطاع الكهرباء قُبيل اصطدام السفينة بالجسر.

من جانبها صرحت القنصلية المكسيكية بأن المجلس الوطني لسلامة النقل سيتولى التحقيق بحادث السفينة، مشيرة استنادا إلى معلومات البحرية المكسيكية، إلى أن طول السفينة المنكوبة يبلغ حوالي 297 قدمًا وعرضها 40 قدمًا، وكانت قد أبحرت لأول مرة عام 1982.

ونوهت إلى أن السفينة "كواوتيموك"، والملقبة أيضًا بـ"سفير البحار" عادة ما تنطلق سنويًا في نهاية الفصول الدراسية بالمدرسة العسكرية البحرية لإكمال تدريب الطلاب، وكانت هذا العام قد غادرت ميناء أكابولكو المكسيكي، على ساحل المحيط الهادئ، في السادس من أبريل الماضي، وعلى متنها 277 شخصًا، ووصلت إلى مدينة نيويورك بتاريخ 13 مايو الجاري.

وكان من المقرر أن تزور السفينة 22 ميناءً في 15 دولة، بما في ذلك كينغستون في جامايكا، وهافانا في كوبا، وكوزوميل في المكسيك، ونيويورك.

وكان من المقرر أيضًا أن تبحر إلى ريكيافيك في أيسلندا، وبوردو، وسان مالو، ودنكيرك في فرنسا، وأبردين في اسكتلندا، ومواقع أخرى، لمدة 254 يومًا، منها 170 يومًا في البحر.