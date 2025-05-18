الإثنين 19 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اصطدام سفينة بجسر بروكلين في نيويورك

قتلى ومصابون باصطدام سفينة بجسر بروكلين في نيويورك
18 مايو 2025 12:17

اصطدامت سفينة تابعة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين الشهير في مدينة نيويورك، حيث لقي شخصان حتفهما وأصيب 22 على الأقل بجروح متفرقة، إثر الحادث.
وأفاد مسؤول في شرطة نيويورك بأن السفينة المتضررة جراء الاصطدام والتي كانت ترفع علمًا مكسيكيًا كبيرًا، متخصصة في أعمال تدريب تابعة لأكاديمية "كواوتيموك"، وكان على متنها عند وقوع الحادث نحو 200 شخص على الأقل، أغلبهم طلاب بحرية يرتدون زيًا أبيضا.
وذكر شهود عيان كانوا في الموقع أن السفينة اصطدمت بالجانب السفلي من جسر بروكلين، ما أدى إلى انحرافها نحو حافَة النهر.
من جانبه أكد عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، مقتل شخصين على الأقل جراء الحادث، بينما نقل المصابون إلى المستشفيات المحلية في المدينة، بينهم 3 في حالة خطرة. 
وكشفت التحقيقات الأولية لشرطة المدينة، عن انقطاع الكهرباء قُبيل اصطدام السفينة بالجسر.
من جانبها صرحت القنصلية المكسيكية بأن المجلس الوطني لسلامة النقل سيتولى التحقيق بحادث السفينة، مشيرة استنادا إلى معلومات البحرية المكسيكية، إلى أن طول السفينة المنكوبة يبلغ حوالي 297 قدمًا وعرضها 40 قدمًا، وكانت قد أبحرت لأول مرة عام 1982.
ونوهت إلى أن السفينة "كواوتيموك"، والملقبة أيضًا بـ"سفير البحار" عادة ما تنطلق سنويًا في نهاية الفصول الدراسية بالمدرسة العسكرية البحرية لإكمال تدريب الطلاب، وكانت هذا العام قد غادرت ميناء أكابولكو المكسيكي، على ساحل المحيط الهادئ، في السادس من أبريل الماضي، وعلى متنها 277 شخصًا، ووصلت إلى مدينة نيويورك بتاريخ 13 مايو الجاري. 
وكان من المقرر أن تزور السفينة 22 ميناءً في 15 دولة، بما في ذلك كينغستون في جامايكا، وهافانا في كوبا، وكوزوميل في المكسيك، ونيويورك.

أخبار ذات صلة
ترامب يجري اتصالاً هاتفياً مع بوتين بشأن أوكرانيا
ألمانيا: الأوروبيون والأميركيون عازمون على إنهاء حرب أوكرانيا

وكان من المقرر أيضًا أن تبحر إلى ريكيافيك في أيسلندا، وبوردو، وسان مالو، ودنكيرك في فرنسا، وأبردين في اسكتلندا، ومواقع أخرى، لمدة 254 يومًا، منها 170 يومًا في البحر.

المصدر: وام
الولايات المتحدة
سفينة
جسر
نيويورك
آخر الأخبار
أحمد بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد نُسرّع الجهود لبناء منظومة إعلامية مستقبلية تعكس تطلعات دبي للريادة العالمية
علوم الدار
أحمد بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد نُسرّع الجهود لبناء منظومة إعلامية مستقبلية تعكس تطلعات دبي للريادة العالمية
اليوم 13:43
خورفكان يتوّج بكأس «البارالمبية» لرفعات القوة
الرياضة
خورفكان يتوّج بكأس «البارالمبية» لرفعات القوة
اليوم 13:42
مهرجان سباق دلما التاريخي.. فعاليات تراثية ورياضية في الأسبوع الأول
الرياضة
مهرجان سباق دلما التاريخي.. فعاليات تراثية ورياضية في الأسبوع الأول
اليوم 13:39
تتويج الإمارات بدرع مسابقة دوري تحت 16 سنة «ب»
الرياضة
تتويج الإمارات بدرع مسابقة دوري تحت 16 سنة «ب»
اليوم 13:30
فريق العين بطلاً لكأس الإمارات تحت 14 سنة
الرياضة
فريق العين بطلاً لكأس الإمارات تحت 14 سنة
اليوم 13:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©