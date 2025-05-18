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البرتغاليون يدلون بأصواتهم في انتخابات مبكرة

البرتغاليون يدلون بأصواتهم في انتخابات مبكرة
18 مايو 2025 12:25

يتوجه الناخبون البرتغاليون إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد؛ للإدلاء بأصواتهم في ثالث انتخابات مبكرة يتم إجراؤها منذ عام 2022.

وقد أصبح هذا التصويت ضروريا عقب الإطاحة غير المتوقعة بحكومة الأقلية المحافظة برئاسة رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو، في تصويت بحجب الثقة في مارس الماضي، كان قد دعا لإجرائه.

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وأظهرت استطلاعات الرأي أن من المتوقع أن يعزز الاتحاد الديمقراطي المحافظ الذي ينتمى له مونتينجرو من حصته من الأصوات إلى 34%، ليبقى الحزب الأقوى، لكنه لن يحصل على الـ116 مقعدا في البرلمان ليحظى بالأغلبية المطلقة فيه.

وفي حال كانت نتائج استطلاعات الرأي دقيقة، فإن مونتينيجرو، سيضطر إلى تشكيل حكومة أقلية أخرى.

المصدر: وكالات
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البرتغال
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