17 قتيلاً في حريق مبنى بالهند

قضى 17 شخصا على الأقل إثر اندلاع حريق في مبنى في مدينة حيدر أباد بالهند، حسبما قال مسؤولون محليون الأحد.

ونشبّ الحريق في ساعة مبكرة الأحد في مبنى من ثلاثة طوابق يضم متجرا للمجوهرات.

وجاء في بيان لدائرة الاستجابة للحرائق والدفاع المدني في ولاية تلانجانا (جنوب) حيث تقع حيدر أباد، إنها تلقت نداء استغاثة بعيد الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (00,30 ت غ)

وأفاد البيان بأن "الحريق اندلع في الطابق الأرضي ثم امتد للطابقين العلويين. وتمت عمليات إخماد الحريق والبحث والإنقاذ في الوقت ذاته".

وأورد البيان اسماء 17 شخصا لقوا حتفهم. وقال إن "الأسباب المحتملة للحريق لا تزال قيد التحقيق".

وعبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "حزنه العميق" لسقوط قتلى وأعلن عن تعويض لأقرباء الضحايا.

وأبدى مودي في بيان صادر عن مكتبه "حزنه العميق لخسارة الأرواح جراء مأساة حريق في حيدر آباد بولاية تلانجانا".



