فانس وزيلينسكي يجتمعان للمرة الأولى منذ لقاء البيت الأبيض

التقى جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمرة الأولى منذ خلافهما في البيت الأبيض، وابتسما وتصافحا في الفاتيكان، اليوم الأحد، على هامش تنصيب البابا ليو الرابع عشر.

كما عُقد لقاء بينهما في مقر إقامة السفير الأميركي في إيطاليا، وانضم إليه وزير الخارجية ماركو روبيو.

وقال مسؤول أوكراني إنّ زيلينسكي تحدث مع فانس "لنحو نصف ساعة" وإن اللقاء جرى في أجواء "عادية".

ووفق المصدر ذاته، فقد تطرّق فانس وزيلينسكي إلى "الوضع على الجبهة، والاستعدادات للمحادثة الهاتفية المقرّرة الاثنين (بين ترامب وبوتين) وإمكانية فرض عقوبات على روسيا في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وكان فانس وزيلينسكي تصافحا صباحا في ساحة القديس بطرس، على هامش قداس بدء حبرية البابا ليو الرابع عشر.

وحظي زيلينسكي بتصفيق حار لدى وصوله إلى ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

كان فانس وزيلينسكي التقيا، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، آخر مرة في البيت الأبيض في 28 فبراير الماضي، عندما اختلفوا بشأن مستقبل السلام في أوكرانيا في اجتماع متلفز.