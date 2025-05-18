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قادة دول أوروبية يتحدثون مع ترامب قبل اتصاله ببوتين

قادة دول أوروبية يتحدثون مع ترامب قبل اتصاله ببوتين
18 مايو 2025 17:27

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، إنه وقادة بريطانيا وفرنسا وبولندا يرغبون في التحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل الاتصال الهاتفي المزمع بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الاثنين.
وأضاف ميرتس أنه ناقش الأمر مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أثناء حضوره قداس تنصيب البابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان. وأضاف أنه أيضا تحدث طويلا في الفاتيكان مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال للصحفيين "تحدثت مع ماركو روبيو في أمور منها مكالمة الغد. اتفقنا على الحديث مجددا بين قادة الدول الأربع والرئيس الأميركي استعدادا لاتصاله (مع بوتين)".
كان ترامب أعلن، أمس السبت، أن سيجري غدا الاثنين محادثات عبر الهاتف مع بوتين ثم مع زيلينسكي كل على حدة. على أن يتصل لاحقا بقادة بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
محادثات
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