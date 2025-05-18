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فون دير لايين: الأسبوع المقبل "حاسم" لمباحثات أوكرانيا

فانس يلتقي ميلوني وفون دير لايين
18 مايو 2025 18:42

قالت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، أن الأسبوع المقبل سيكون "حاسما" بشأن مباحثات السلام في أوكرانيا، خصوصا في ظل الاتصال المرتقب بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.
وقالت فون دير لايين، في مستهلّ لقاء مع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن "المهمّ الآن هو أن نمارس ضغطا وتمضي الأمور قدما وأظنّ أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما على هذا الصعيد".
وأوضح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في وقت سابق اليوم الأحد، أنه وقادة بريطانيا وفرنسا وبولندا يرغبون في التحدث مع الرئيس الأميركي قبل الاتصال الهاتفي المزمع بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الاثنين.
كان ترامب أعلن، أمس السبت، أن سيجري غدا الاثنين محادثات عبر الهاتف مع بوتين ثم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كل على حدة. على أن يتصل لاحقا بقادة بعض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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المصدر: وكالات
الأزمة الأوكرانية
مباحثات السلام
أورسولا فون دير لاين
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