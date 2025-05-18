قتلى وجرحى بهجوم استهدف ثكنة عسكرية في مقديشو

أدى هجوم استهدف ثكنة عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الأحد، إلى سقوط قتلى، بحسب الحكومة الصومالية وشهود عيان.

وأوضحت الحكومة أن انتحاريا يرتدي لباسا مدنيا نفّذ الهجوم، مستهدفا ثكنة "زيرو دامايو" العسكرية في جنوب مقديشو حيث كان المجندون يصطفون للالتحاق بالجيش.

وجاء في بيان لوزارة الإعلام الصومالية "وقع هجوم انتحاري هذا الصباح الساعة 09,20 أمام ثكنة زيرو دامايو"، مشيرا إلى أن "قوات الأمن موجودة في الموقع، وقد فتحت تحقيقا".

أطباء يعالجون مصابا جراء الهجوم في مقديشو

وأضاف البيان "أُبلغ عن سقوط ضحايا، لكن التفاصيل لا تزال قيد التحقق".

وذكرت الشرطة الصومالية أن 13 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم، وفقا لما نقلته عنها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وأضافت الشرطة أن 16 شخصا آخرين أصيبوا في الحادث.

وقال آدان ياري، وهو سائق حافلة أجرة صغيرة صادف مروره في المنطقة "كان ثمة أشخاص يصطفون لدخول المعسكر. هز الانفجار عربتي. وعندما توقفت والتفتُّ، رأيتُ أشخاصا عدة ممددين، بعضهم قتلى وآخرون مصابون".

وسمع دوي الانفجار في عدة مناطق من مقديشو.