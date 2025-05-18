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سلام يؤكد أهمية الدعم العربي لإعادة إعمار لبنان

رئيس الحكومة اللبنانية في جولة على مراكز الاقتراع (من المصدر)
19 مايو 2025 01:45

بيروت (الاتحاد) 

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انطلاق المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية في لبنان

أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، أمس، أهمية الدعم العربي لإعادة إعمار لبنان، معرباً عن تمنياته حصول بلاده على مزيد من الدعم. وقال سلام في تصريح للصحفيين عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات البلدية والاختيارية التي انطلقت مرحلتها الثالثة في العاصمة بيروت: إن الحكومة اللبنانية التزمت بإعادة الإعمار منذ اليوم الأول، وفيما يتعلق بالانتخابات أكد أنها «تمثل فرصة لأهالي المدينة لاختيار مسار الإنماء الحقيقي وتعزيز خدمة السكان ومصالحهم»، مشدداً في الوقت نفسه على حيادية الحكومة التامة في العملية الانتخابية. 
ولفت سلام إلى أن بيروت بحاجة إلى الكثير من الإنماء والتطوير من معالجة الحفر على الطرقات والنفايات، إلى أزمة السير وغيرها من الملفات الأساسية، مضيفاً «ليس مطلوباً من المجلس البلدي أن يدعم جهود الحكومة بل على الحكومة أن تؤمن كل متطلبات أهالي بيروت». 
وبين أهمية الانتخابات كاستحقاق ديمقراطي يعبر فيه اللبنانيون عن رؤيتهم للمدينة ومستقبلها الإنمائي. من جهته قال وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار خلال جولة تفقدية لعدد من المراكز الانتخابية: إن «العملية الانتخابية انطلقت بشكل جيد رغم وجود بعض الشكاوى». 
وانطلقت في وقت سابق أمس المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان، التي تشمل محافظات بيروت، البقاع، بعلبك، والهرمل، وسط تدابير أمنية مشددة، ومشاركة واسعة من المرشحين والناخبين، والتي تمثل الاستحقاق الديمقراطي الأول منذ عام 2016. 
وتجرى الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان كل ست سنوات، إلا أن هذا الاستحقاق تأجل مراراً خلال السنوات الماضية بفعل التوترات السياسية والظروف الاقتصادية.

الانتخابات البلدية
لبنان
بيروت
تمام سلام
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