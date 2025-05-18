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إسرائيل تعلن بدء عملية برية واسعة في غزة

أعضاء البرلمان الإيطالي والأوروبي أمام الجانب المصري من معبر رفح (أ ف ب)
19 مايو 2025 01:45

القاهرة (وكالات)

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أعلن الجيش الإسرائيلي أمس بدء عملية برية واسعة في غزة، غداة تأكيده تكثيف الضربات الجوية على القطاع الفلسطيني المحاصر.
وأتى إعلان الجيش بعد ساعات من إبداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انفتاحه على اتفاق ينهي القتال في القطاع، بشرط إقصاء حماس وجعل غزة منزوعة السلاح. وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته «بدأت عملية برية واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة ضمن افتتاح عملية عربات جدعون»، وهو الاسم الذي أطلقه على الهجوم الأخير في القطاع. وأمس الأول، أعلن الجيش توسيع ضرباته على رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار والتحذير من الوضع الإنساني في القطاع.
وتؤكد إسرائيل أن هدفها من توسيع العمليات زيادة الضغط على حماس ودفعها للإفراج عن الرهائن المحتجزين.
ورأى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أمس بأنه في هذه اللحظة، يعمل فريق التفاوض في الدوحة لاستنفاد كل فرصة من أجل التوصل إلى اتفاق، سواء وفقاً لخطة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أو كجزء من إنهاء القتال، مشدداً على أن الاتفاق يجب أن يشمل الإفراج عن الرهائن وإقصاء الحركة من القطاع وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات في الدوحة، إن الجانبين إلى جانب الوسطاء «يبذلون جهوداً لتقريب وجهات النظر بشأن القضايا الخلافية». 
في الأثناء، قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل «في حصيلة أولية، عدد القتلى الذين نقلوا إلى مستشفيات 50 قتيلاً على الأقل جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ ساعات الفجر الأولى»، مشيراً إلى تلقي بلاغات بوجود عشرات المفقودين تحت الأنقاض في مناطق عديدة بالقطاع. 
في وقت سابق أمس أكد بصل مقتل 33 شخصاً بينهم أطفال جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية.
وأشار إلى نقل 22 قتيلاً و100 مصاب جراء قصف إسرائيلي بعد منتصف ليلة أمس، لعدد من خيام النازحين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.
في الأثناء، تظاهر عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي ونواب إيطاليون وممثلون عن المجتمع المدني في إيطاليا والاتحاد الأوروبي، أمس، أمام الجهة المصرية لمعبر رفح للمطالبة بوقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وقالت سيسيليا سترادا عضو البرلمان الأوروبي من أمام معبر رفح «إن على أوروبا أن تفعل المزيد، أوروبا لا تفعل ما يكفي، لا تفعل شيئاً لوقف المذبحة»، داعية إلى تجميد الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي ينبغي أن تكون قائمة على احترام حقوق الإنسان، والحال ليس كذلك». وأضافت سترادا «ينبغي أن يكون هناك حظر تام للأسلحة من وإلى إسرائيل، ويجب وقف التجارة مع المستوطنات غير الشرعية».

فلسطين
بنيامين نتانياهو
إسرائيل
قطاع غزة
القصف الإسرائيلي
غزة
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