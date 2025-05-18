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قتلى بانفجار استهدف مركز شرطة في سوريا

قتلى بانفجار استهدف مركز شرطة في سوريا
19 مايو 2025 00:09

قالت الوكالة العربية السورية الرسمية للأنباء (سانا)، نقلا عن مصدر أمني، إن ثلاثة أشخاص على الأقل قُتلوا في انفجار استهدف مركزا للشرطة في مدينة الميادين بشرق سوريا الأحد.
وأضافت الوكالة أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة عدد من الأشخاص، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفرض حظر تجوال في مدينة الميادين بعد الانفجار.
وقال خليل عبد المنعم الأيوب مدير منطقة الميادين إن الانفجار وقع في تمام الساعة السابعة وثلاث عشرة دقيقة مساء اليوم.
وأضاف الأيوب، في بيان، أنه "تبين من التحقيقات الأولية وبعد معاينة الموقع، أن سبب الانفجار سيارة مفخخة. ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة عناصر من الأمن العام وعدد من الجرحى".
وشدد مدير المنطقة على أن قوى الأمن والشرطة سارعت إلى تأمين مكان الانفجار واستكمال التحقيقات، وختم البيان بالقول "اليد الغادرة لن تفلت من العقاب، وإننا ساهرون على حماية البلاد وأهلها".

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المصدر: وكالات
سوريا
الميادين
انفجار
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مركز الشرطة
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