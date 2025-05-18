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مرشح أقصى اليمين في رومانيا يعلن فوزه بالرئاسة

جورج سيميون مرشح أقصى اليمين للانتخابات الرئاسية في رومانيا
19 مايو 2025 00:35

أعلن جورج سيميون مرشح اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية في رومانيا، فوزه في جولة الإعادة الحاسمة، اليوم الأحد، قبل إتمام فرز الأصوات، رغم أن النتائج الأولية أظهرت خسارته.
وقال سيميون، في بث تليفويوني مباشر أمام مؤيديه في العاصمة بوخارست بعد إغلاق صناديق الاقتراع "نحن الفائزون بوضوح في هذه الانتخابات. ونعلن هذا النصر نيابة عن الشعب الروماني".
ونشر سيميون تصريحات مشابهة على موقع فيسبوك ومنصة التواصل الاجتماعي "إكس".
لكن مكتب الانتخابات المركزي في بوخارست أعلن أنه مع فرز 60% فقط من الأصوات في مراكز الاقتراع، كان منافس سيميون، عمدة بوخارست المؤيد لأوروبا نيكوشور دان، متصدرا بنسبة 51.41% من الأصوات، بينما حصل سيميون على 48,59%. 

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المصدر: وكالات
رومانيا
الانتخابات الرئاسية
اليمين المتطرف
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