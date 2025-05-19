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عطل بمطار يتسبب في إلغاء رحلات لليوم الثاني بفرنسا

لوحات معلومات تعرض رسائل أثناء عطل في مطار باريس أورلي، جنوب باريس
19 مايو 2025 07:37

طلبت سلطات الطيران الفرنسية مساء الأحد من شركات الطيران العاملة في مطار باريس-أورلي إلغاء حوالي 15% من رحلاتها اليوم الاثنين بسبب استمرار المشاكل الفنية في نظام مراقبة الحركة الجوية. ووفقا لهيئة الطيران المدني الفرنسية، لم يتم استعادة العمليات الطبيعية بعد، على الرغم من التقدم المحرز في حل المشكلة، مع توقع حدوث تأخيرات إلى جانب الإلغاءات المقررة لليوم الاثنين. وتشمل شركات الطيران المتأثرة الخطوط الجوية الفرنسية وترانسافيا وفولينج. وبدأ تعطل الرحلات بعد ظهر الأحد، عندما أجبر عطل فني في نظام التحكم السلطات على تقييد الحركة الجوية، مما قلل بشكل كبير من حركة الطيران. وبحلول مساء الأحد، تم إلغاء حوالي 40% من الرحلات الجوية المقررة. وحذرت هيئة الطيران المدني الفرنسية المسافرين من الإلغاءات والتأخيرات في منشور على منصة التواصل الاجتماعي أكس. وتأثرت حوالي 130 رحلة، بما في ذلك الخدمات المتجهة من وإلى تولوز الفرنسية وتونس والرباط وبالما دي مايوركا وأليكانتي في اسبانيا. وقالت الهيئة لراديو فرنسا إن جهودا عاجلة تبذل لتحقيق الاستقرار في عمليات الطيران في أسرع وقت ممكن.

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