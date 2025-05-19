زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جزيرة إيفيا اليونانية

أفاد معهد أثينا لعلوم الجيوديناميكا في اليونان، بوقوع زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، بجزيرة إيفيا الواقعة شمال غرب أثينا.



وذكرت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية أن الزلزال وقع في تمام الساعة 0323 بالتوقيت المحلي (0023 بتوقيت جرينتش) من صباح اليوم الاثنين.

وقال المعهد إن الزلزال وقع على عمق 16.9 كيلومتراً، وشعر به سكان منطقة العاصمة، دون أن ترد أنباء فورية بشأن وقوع أضرار. كما تم تسجيل هزة ارتدادية بقوة 3.6 درجة بعد 20 دقيقة.



جدير بالذكر أن المنطقة شهدت المزيد من الهزات الأرضية مؤخراً، ومن بينها هزة أرضية بقوة 4.4 درجة وقعت صباح أمس الأحد.