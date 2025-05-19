روسيا تحظر نشاط منظمة "أمنستي إنترناشونال"

أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم الاثنين، أن منظمة "أمنستي إنترناشونال" باتت "منظمة غير مرغوب بها"، وهو إجراء يؤدي عمليا إلى حظر أنشطتها في روسيا.

وقالت النيابة العامة إن "مقر المنظمة هو مركز إعداد مشاريع عالمية كارهة للروس، يموّلها متواطئون".

واتهمت النيابة العامة، في بيانها، المنظمة بـ"القيام بكل ما في وسعها لتكثيف المواجهة العسكرية في المنطقة".

ويفرض تصنيف "غير مرغوب بها" على المنظمات المعنية وقف نشاطها وإغلاق مكاتبها في روسيا.

وأعدت روسيا، لأول مرة، قائمة بالمنظمات "غير المرغوب بها" في عام 2015.