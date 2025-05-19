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قتلى بانفجار قنبلة في باكستان

آثار انفجار القنبلة في باكستان
19 مايو 2025 18:24

قتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح 12 آخرون في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان في جنوب باكستان، بحسب ما أعلن مسؤول أمني اليوم الاثنين.
ووضعت عبوة ناسفة في سيارة مركونة في منطقة تقع على بعد أقل من 100 كيلومتر من مدينة كويتا عاصمة الإقليم.
وقال المسؤول الأمني غلاب خان "يبدو أن العبوة الناسفة انفجرت قبل أن تصل إلى وجهتها".
وأكد المسؤول الحكومي في المنطقة رياض خان دوار، هذه التفاصيل، مشيرا إلى أن الانفجار وقع بالقرب من مجمع لقوات متعاونة مع الجيش مساء أمس الأحد.
جاء هجوم اليوم بعد أيام من مقتل أربعة مسؤولين في القوات الرديفة لقوى الأمن في المقاطعة.

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المصدر: وكالات
باكستان
بلوشستان
كويتا
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