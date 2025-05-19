الثلاثاء 20 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بركان يثور مجددا في إندونيسيا رافعا حالة التأهب

دخان يتصاعد إثر ثوران بركان جبل "ليوتوبي لاكي لاكي" في إندونيسيا
19 مايو 2025 18:47

ثار بركان في شرق إندونيسيا مرتين، اليوم الاثنين، ما أدى إلى إطلاق سحب من الرماد يصل ارتفاعها إلى كيلومتر واحد، في حين رفعت السلطات حالة التأهب إلى أعلى مستوى.
فقد ثار بركان جبل "ليوتوبي لاكي لاكي" في جزيرة فلوريس السياحية ما أدى إلى إطلاق الرماد الكثيف لمسافة 1,2 كيلومتر فوق قمته، على ما ذكرت وكالة علم البراكين المحلية في بيان.
وأعقب ذلك ثوران آخر في الساعة، وفق المصدر نفسه.
كانت السلطات قد رفعت مستوى التأهب إلى الحد الأقصى، مساء أمس الأحد، لهذا البركان ذي القمتين والذي يبلغ ارتفاعه 1584 مترا.
وقال محمد وافد مدير الوكالة الجيولوجية الإندونيسية، في بيان الأحد "أظهرت نتائج التحليلات البصرية والأدواتية أن أنشطة ليوتوبي لاكي لاكي لا تزال مرتفعة"، محذرا من خطر محتمل لثوران "أكبر".
وذكرت الوكالة أن سلسلة من الانفجارات البركانية، الأحد، أطلقت الرماد لمسافة تصل إلى ستة كيلومترات فوق قمة الجبل.
وطلب مدير الوكالة الجيولوجية من السكان أيضا وضع أقنعة لحماية أنفسهم من الرماد البركاني، كما دعا السياح إلى عدم الاقتراب لمسافة ستة كيلومترات من الموقع.
وحذر أيضا من خطر حدوث انهيارات طينية أو تدفقات حطام في حالة هطول أمطار غزيرة، خصوصا بالنسبة للمجتمعات الواقعة حول الأنهار التي تنبع من قمة البركان.
وكان بركان "ليوتوبي لاكي لاكي" قد ثار مرات عدة في نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإلغاء عشرات الرحلات الجوية الدولية إلى بالي وإجبار الآلاف من الأشخاص على النزوح.
"لاكي لاكي" تعني "رجل" باللغة الإندونيسية.

أخبار ذات صلة
تجدد ثوران بركان في إندونيسا يرفع مستوى التحذير إلى أقصاه
هزة أرضية قوية تضرب إندونيسيا
المصدر: آ ف ب
إندونيسيا
ثوران بركان
بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي
بركان
آخر الأخبار
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
اليوم 21:38
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
علوم الدار
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
اليوم 21:35
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر
اليوم 21:33
حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع
علوم الدار
حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع
اليوم 21:31
الوداد المغربي يُنهي عقد مدربه موكوينا ويُجهز بنهاشم
الرياضة
الوداد المغربي يُنهي عقد مدربه موكوينا ويُجهز بنهاشم
اليوم 21:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©