بركان يثور مجددا في إندونيسيا رافعا حالة التأهب

ثار بركان في شرق إندونيسيا مرتين، اليوم الاثنين، ما أدى إلى إطلاق سحب من الرماد يصل ارتفاعها إلى كيلومتر واحد، في حين رفعت السلطات حالة التأهب إلى أعلى مستوى.

فقد ثار بركان جبل "ليوتوبي لاكي لاكي" في جزيرة فلوريس السياحية ما أدى إلى إطلاق الرماد الكثيف لمسافة 1,2 كيلومتر فوق قمته، على ما ذكرت وكالة علم البراكين المحلية في بيان.

وأعقب ذلك ثوران آخر في الساعة، وفق المصدر نفسه.

كانت السلطات قد رفعت مستوى التأهب إلى الحد الأقصى، مساء أمس الأحد، لهذا البركان ذي القمتين والذي يبلغ ارتفاعه 1584 مترا.

وقال محمد وافد مدير الوكالة الجيولوجية الإندونيسية، في بيان الأحد "أظهرت نتائج التحليلات البصرية والأدواتية أن أنشطة ليوتوبي لاكي لاكي لا تزال مرتفعة"، محذرا من خطر محتمل لثوران "أكبر".

وذكرت الوكالة أن سلسلة من الانفجارات البركانية، الأحد، أطلقت الرماد لمسافة تصل إلى ستة كيلومترات فوق قمة الجبل.

وطلب مدير الوكالة الجيولوجية من السكان أيضا وضع أقنعة لحماية أنفسهم من الرماد البركاني، كما دعا السياح إلى عدم الاقتراب لمسافة ستة كيلومترات من الموقع.

وحذر أيضا من خطر حدوث انهيارات طينية أو تدفقات حطام في حالة هطول أمطار غزيرة، خصوصا بالنسبة للمجتمعات الواقعة حول الأنهار التي تنبع من قمة البركان.

وكان بركان "ليوتوبي لاكي لاكي" قد ثار مرات عدة في نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإلغاء عشرات الرحلات الجوية الدولية إلى بالي وإجبار الآلاف من الأشخاص على النزوح.

"لاكي لاكي" تعني "رجل" باللغة الإندونيسية.