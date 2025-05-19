قتيلان جراء عملية طعن في كوريا الجنوبية

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، توقيف رجل بعد توجيه التهمة إليه بطعن أربعة أشخاص متسببا في مقتل اثنين منهم.

وطعن المشتبه به صاحبة متجر، وهي امرأة في الستينيات من عمرها، ولاذ بالفرار من مكان الحادث في مقاطعة "جيونغ غي" إلى الغرب من العاصمة سول.

ثم عمد المشتبه به إلى طعن رجل في السبعينيات من عمره، قبل أن يفر.

وقال مسؤول في الشرطة إن المصابَين يتلقيان العلاج في المستشفى ويتماثلان للشفاء.

تدخلت الشرطة عقب حادثة الطعن وتوجهت إلى منزل صاحب السيارة التي استخدمها المشتبه به حيث عثرت، وفق مسؤول في مركز شرطة "سيهيونغ" على جثة لم يتم بعد التعرف على صاحبها، لكن بدت وكأنها متروكة منذ أيام.

ثم توجه المحققون إلى منزل المشتبه به حيث عثروا على جثة أخرى.

وظل المشتبه به طليقا لساعات إلى أن أوقفته الشرطة.

وأكد مركز شرطة "سيهونغ" اعتقال المشتبه به، مشيرا إلى أنه "اعترف بكل التهم المنسوبة إليه" وسيتم استجوابه حول دوافعه.