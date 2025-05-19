بوتين يعلّق على محادثته الهاتفية مع ترامب

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المحادثة الهاتفية التي استمرت "أكثر من ساعتين" مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بشأن الأزمة في أوكرانيا، بأنها "مفيدة".

في تصريح مقتضب للصحافيين عقب الاتصال، وصف بوتين المحادثة بأنها "بناءة وصريحة جدا"، وتابع "بشكل عام، أعتقد أنها كانت مفيدة".

وقال الرئيس الروسي "المسألة بالطبع تكمن في أن يظهر الجانبان الروسي والأوكراني إرادة قصوى لتحقيق السلام وإيجاد تسويات ترضي جميع الأطراف".

وقال بوتين إن موسكو مستعدة للعمل مع أوكرانيا بشأن مذكرة تفاهم حول محادثات السلام المستقبلية.

وأوضح الرئيس الروسي أن وقف إطلاق النار مع أوكرانيا ممكن بمجرد التوصل إلى اتفاقات، مضيفا أن ترامب أقر بأن روسيا تؤيد الحل السلمي للأزمة الأوكرانية.