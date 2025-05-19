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السوداني يدعو لإنجاح مهمة الناتو الاستشارية بالعراق

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (أرشيفية)
20 مايو 2025 01:40

هدى جاسم (بغداد) 

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دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، إلى تقديم التسهيلات كافة لبعثة حلف شمالي الأطلسي «ناتو» في العراق من أجل إنجاح مهمتها الاستشارية، وإقامة شراكة فاعلة تعتمد التخطيط والتنسيق المشترك. وجدد السوداني، خلال استقباله القائد الجديد لبعثة «الناتو» في العراق الجنرال كريستوف هنتزي بحضور القائد السابق للبعثة الفريق لوكاس شخويرس: «حرص العراق على إدامة العلاقة المميزة مع الناتو من خلال ما تحقق في اجتماع الحوار عالي المستوى في بروكسل العام الماضي والتحضير لعقد الاجتماع الثاني في بغداد قريباً». ووفق بيان للحكومة العراقية، هنأ القائد السابق لبعثة الناتو الحكومة على نجاح العراق في تنظيم القمة العربية بدورتها الـ34، والجهود المبذولة في مشاريع الإعمار والبنى التحتية والسعي لتحقيق النمو الاقتصادي الداعم للاستقرار في المنطقة. كما عبر عن الشكر لدعم العراق المستمر للبعثة واستمرارها بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار تبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات، وتطوير أداء الأجهزة الأمنية العراقية.

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