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الإعدام والسجن بحق 7 أردنيين أدينوا في أحداث إرهابية

محكمة أمن الدولة في الأردن
19 مايو 2025 22:14

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين، أحكاما تراوحت بين السجن 3 سنوات والإعدام بحق سبعة أردنيين أدينوا بالإرهاب على خلفية قتل أربعة رجال أمن عام 2022، على ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر إن "المحكمة أصدرت أحكاما تتراوح بين السجن 3 سنوات والإعدام بحق سبعة مدانين على خلفية أحداث إرهابية وقعت عام 2022 وأدت لاستشهاد العميد عبد الرزاق الدلابيح وثلاثة آخرين من رجال الأمن".
وأوضح أن "المحكمة أصدرت حكما بالإعدام بحق أحد المدانين، بينما حكمت على 5 آخرين بالسجن لمدد تترواح بين 9 سنوات إلى عشرين سنة".
كما نال مدان آخر "حكما بالسجن 3 سنوات لعلمه بمخططات هؤلاء وعدم إبلاغه السلطات".
ودين ستة من هؤلاء بتهم بينها "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، وحيازة سلاح ناري بقصد استخدامه للقيام بأعمال إرهابية".
وفقا للائحة الاتهام، فإن المدانين "من حملة الفكر التكفيري"، وشكلوا مجموعة "إرهابية" واتفقوا على استغلال الاحتجاجات لاستهداف رجال الأمن.
وقُتل الدلابيح، وهو نائب مدير شرطة محافظة معان (218 كلم جنوب عمان)، في ديسمبر 2022 خلال "أعمال شغب".
بعد أيام على مقتله، قُتل ثلاثة رجال أمن وجُرح خمسة آخرون خلال مداهمة في معان لخلية إرهابية، أحد أفرادها مشتبه به بمقتل الدلابيح.

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محكمة أمن الدولة الأردنية
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