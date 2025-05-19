مصرع مهاجر وإنقاذ 61 أثناء محاولتهم عبور المانش

ليل (وكالات)

قضى شخص أثناء محاولته العبور بشكل غير قانوني قناة المانش انطلاقاً من الساحل الشمالي الفرنسي إلى بريطانيا، بعد أن جنح قارب مكتظ بالمهاجرين ليل الأحد إلى الاثنين، وفق ما أفادت المديرية البحرية للقناة وبحر الشمال. وأشارت المديرية إلى إنقاذ 61 راكباً آخرين قبالة الساحل الفرنسي، لتؤكد بذلك ما أوردته صحيفة «لا فوا دو نور».

وأوضحت المديرية، كان ثمة عدد كبير من المغادرين، جنح قارب مكتظ، وقضى شخص من بينهم، مضيفة أنه تم إخطار السلطات المحلية، وتم نشر وسائل المراقبة، بما في ذلك قارب القطر وقوارب بريطانية ومروحية تابعة للبحرية الفرنسية، لمساعدة العالقين.

ومن بين الذين تم إنقاذهم، طفل وأمه التي تعاني من انخفاض حرارة الجسم، ونقلا بواسطة مروحية إلى مستشفى في بولوني سور مير، حيث تم تقديم الرعاية لجميع الناجين من قبل خدمات الطوارئ الفرنسية.

ومنذ مطلع عام 2025، لقي 12 مهاجراً على الأقل حتفهم، من بينهم الشخص الذي قضى الاثنين، أثناء محاولتهم الوصول إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة متهالكة ومكتظة في أكثر الأحيان.

في عام 2024، لقي 78 مهاجراً حتفهم في هذه المعابر الخطرة، وهو رقم قياسي منذ بدء هذه الظاهرة في عام 2018، بحسب مكتب مكافحة تهريب المهاجرين.

ومن يناير إلى ديسمبر 2024، وصل أكثر من 36800 شخص إلى المملكة المتحدة على متن قوارب، أي بزيادة قدرها 25% عن عام 2023.