الثلاثاء 20 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصرع مهاجر وإنقاذ 61 أثناء محاولتهم عبور المانش

مصرع مهاجر وإنقاذ 61 أثناء محاولتهم عبور المانش
20 مايو 2025 01:40

ليل (وكالات) 

أخبار ذات صلة
قتلى جراء فيضانات في جنوب فرنسا
شراكة بحثية بين «محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» و«البولتيكنيك» الفرنسية

قضى شخص أثناء محاولته العبور بشكل غير قانوني قناة المانش انطلاقاً من الساحل الشمالي الفرنسي إلى بريطانيا، بعد أن جنح قارب مكتظ بالمهاجرين ليل الأحد إلى الاثنين، وفق ما أفادت المديرية البحرية للقناة وبحر الشمال. وأشارت المديرية إلى إنقاذ 61 راكباً آخرين قبالة الساحل الفرنسي، لتؤكد بذلك ما أوردته صحيفة «لا فوا دو نور».
وأوضحت المديرية، كان ثمة عدد كبير من المغادرين، جنح قارب مكتظ، وقضى شخص من بينهم، مضيفة أنه تم إخطار السلطات المحلية، وتم نشر وسائل المراقبة، بما في ذلك قارب القطر وقوارب بريطانية ومروحية تابعة للبحرية الفرنسية، لمساعدة العالقين.
 ومن بين الذين تم إنقاذهم، طفل وأمه التي تعاني من انخفاض حرارة الجسم، ونقلا بواسطة مروحية إلى مستشفى في بولوني سور مير، حيث تم تقديم الرعاية لجميع الناجين من قبل خدمات الطوارئ الفرنسية.
ومنذ مطلع عام 2025، لقي 12 مهاجراً على الأقل حتفهم، من بينهم الشخص الذي قضى الاثنين، أثناء محاولتهم الوصول إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة متهالكة ومكتظة في أكثر الأحيان.
 في عام 2024، لقي 78 مهاجراً حتفهم في هذه المعابر الخطرة، وهو رقم قياسي منذ بدء هذه الظاهرة في عام 2018، بحسب مكتب مكافحة تهريب المهاجرين.
ومن يناير إلى ديسمبر 2024، وصل أكثر من 36800 شخص إلى المملكة المتحدة على متن قوارب، أي بزيادة قدرها 25% عن عام 2023.

بحر الشمال
بريطانيا
بحر المانش
المهاجرين
فرنسا
آخر الأخبار
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
اليوم 21:38
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
علوم الدار
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
اليوم 21:35
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر
اليوم 21:33
حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع
علوم الدار
حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع
اليوم 21:31
الوداد المغربي يُنهي عقد مدربه موكوينا ويُجهز بنهاشم
الرياضة
الوداد المغربي يُنهي عقد مدربه موكوينا ويُجهز بنهاشم
اليوم 21:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©