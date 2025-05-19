الثلاثاء 20 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

برلين تشدد على مسؤولية الصين حيال «السلام العالمي»

برلين تشدد على مسؤولية الصين حيال «السلام العالمي»
20 مايو 2025 01:41

برلين (وكالات) 

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يستهدف الطرود الصينية برسوم جديدة
«بافاريا» تدعم ملف ميونيخ لاستضافة «الأولمبياد»

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أمس، أن الصين تتحمل مسؤولية تجاه السلام العالمي، مشيرة بشكل صريح إلى الحرب في أوكرانيا في خضم الجهود الغربية المكثفة لحمل موسكو على وقف إطلاق النار. 
وكتبت الخارجية الألمانية على منصة «إكس»، بعد اتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين، أن «حرب روسيا في أوكرانيا تؤثر على المصالح الأوروبية الأساسية، والصين لديها مسؤولية تجاه السلام العالمي».
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر خلال مؤتمر صحافي حكومي، إلى أن هذه المحادثة الهاتفية الأولى منذ تولي حكومة فريدريش ميرتس السلطة، تناولت في المقام الأول «العلاقات الألمانية الصينية» إلا أن الملف الأوكراني كان على جدول الأعمال أيضاً.
وأضاف أن الرسالة التي نقلها الوزير الألماني يوهان فادفول إلى نظيره الصيني وانغ يي، هي أن الحرب الروسية على أوكرانيا تؤثر على المصالح الأساسية للأوروبيين وتهاجم السلم الأوروبي. وقال وانغ يي بحسب وزارة الخارجية الصينية، إن بكين تدعم التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وملزم من خلال الحوار المباشر.

روسيا
وقف إطلاق النار
ألمانيا
أوكرانيا
الصين
الخارجية الألمانية
آخر الأخبار
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
اليوم 21:38
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
علوم الدار
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
اليوم 21:35
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر
اليوم 21:33
حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع
علوم الدار
حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع
اليوم 21:31
الوداد المغربي يُنهي عقد مدربه موكوينا ويُجهز بنهاشم
الرياضة
الوداد المغربي يُنهي عقد مدربه موكوينا ويُجهز بنهاشم
اليوم 21:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©