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نيجيريا.. فرار 20 ألفاً من بلدة اجتاحها إرهابيون

عناصر من الجيش النيجيري (أرشيفية)
20 مايو 2025 01:40

مايدوجوري (وكالات) 

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قتلى بهجمات إرهابية في نيجيريا

أعلن حاكم ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا أن 20 ألف شخص على الأقل فروا من بلدة مارتي، بعد تزايد الهجمات التي يشنها إرهابيون في الولاية، وذلك بعد أربع سنوات من عودة السكان إلى البلدة التي كانت في وقت ما تحت سيطرة متمردين.
وتشهد ولاية بورنو هذا العام تصاعداً في الهجمات، التي يشنها إرهابيون يشتبه في أنهم من جماعة بوكو حرام وتنظيم «داعش» الإرهابي في غرب أفريقيا، مما أثار مخاوف من أن المسلحين يحققون مكاسب من جديد بعد هجمات مكثفة ظل الجيش يشنها على مدى سنوات.
وقال باباجانا زولوم حاكم ولاية بورنو للصحفيين أمس: «أعيد توطين السكان في مارتي قبل حوالي أربع سنوات، لكنها لسوء الحظ تعرضت خلال الأيام الثلاثة الماضية للنهب وتم تهجير السكان مرة أخرى»، مضيفاً «غادر نحو 20 ألف شخص مارتي متوجهين إلى (بلدة) ديكوا».
وتقول منظمات إنسانية، إن مليوني شخص على الأقل نزحوا وقُتل الآلاف بسبب التمرد في نيجيريا خلال آخر 16 عاماً.

نيجيريا
بورنو
داعش
بوكو حرام
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