«الأونروا»: 92% من منازل غزة تضررت أو دُمرت

غزة (الاتحاد)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، تدمير أو تضرر 92 % من منازل غزة، في وقت تواجه فيه العائلات «دماراً لا يصدق» جراء الحرب الإسرائيلية.

وأكدت الوكالة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أمس، ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

وقالت «الأونروا»، إن العائلات الفلسطينية في غزة تواجه «دماراً لا يصدق» ويجب رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وأوضحت أن 92 % من منازل الفلسطينيين في غزة تضررت أو دُمرت كلياً أو جزئياً، ونزح عدد لا يُحصى من الناس عدة مرات في ظروف نقص في المأوى.

وأواخر أبريل الماضي، حذر مدير الاتصال لدى «الأونروا» جوناثان فاولر من فظاعة الوضع في غزة، مبرزاً حقيقة نفاد المواد الغذائية بالقطاع على خلفية غلق إسرائيل المعابر كافة، مستخدمة الغذاء سلاحاً في حرب الإبادة المتواصلة.