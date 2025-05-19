الثلاثاء 20 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الأونروا»: 92% من منازل غزة تضررت أو دُمرت

فلسطينيون وسط أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في مخيم النصيرات (أرشيفية)
20 مايو 2025 01:41

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
السماح بدخول «كمية أساسية» من الغذاء إلى غزة
بريطانيا: الوضع في قطاع غزة لا يحتمل

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، تدمير أو تضرر 92 % من منازل غزة، في وقت تواجه فيه العائلات «دماراً لا يصدق» جراء الحرب الإسرائيلية.
وأكدت الوكالة في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أمس، ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
وقالت «الأونروا»، إن العائلات الفلسطينية في غزة تواجه «دماراً لا يصدق» ويجب رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.
وأوضحت أن 92 % من منازل الفلسطينيين في غزة تضررت أو دُمرت كلياً أو جزئياً، ونزح عدد لا يُحصى من الناس عدة مرات في ظروف نقص في المأوى.
 وأواخر أبريل الماضي، حذر مدير الاتصال لدى «الأونروا» جوناثان فاولر من فظاعة الوضع في غزة، مبرزاً حقيقة نفاد المواد الغذائية بالقطاع على خلفية غلق إسرائيل المعابر كافة، مستخدمة الغذاء سلاحاً في حرب الإبادة المتواصلة.

الأونروا
فلسطين
اللاجئين الفلسطينيين
إسرائيل
قطاع غزة
الأمم المتحدة
غزة
آخر الأخبار
سيف بن زايد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
علوم الدار
سيف بن زايد يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية
اليوم 21:56
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
اليوم 21:38
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
علوم الدار
سيف بن زايد يعزي في وفاة زايد بن صقر الفلاحي
اليوم 21:35
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية تنفيذ مشاريع الإسكان الميسر
اليوم 21:33
حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع
علوم الدار
حمدان بن محمد يترأّس اجتماع مجلس الدفاع
اليوم 21:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©