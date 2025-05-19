بريطانيا: الوضع في قطاع غزة لا يحتمل

لندن (الاتحاد)

وصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أمس، الوضع في قطاع غزة بأنه «لا يحتمل» مؤكداً أن الحكومة تعمل مع حلفائها لتنسيق موقف إزاء هذا الصراع.

وقال ستارمر للصحافيين: «إنه وضع خطير للغاية وغير مقبول ولا يحتمل، ولهذا السبب نعمل بشكل مكثف للتنسيق مع القادة الآخرين بشأن كيفية الرد عليه».

بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة غير مقبول، ودعت إلى توصيل المساعدات إلى المدنيين في القطاع على الفور.

وأضافت للصحافيين خلال زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن: «لم تدخل أي إمدادات إنسانية إلى غزة منذ شهرين، يجب أن تصل المساعدات إلى المحتاجين فوراً، ويجب رفع الحصار عن غزة الآن».