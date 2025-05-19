مقترح أميركي محدث لوقف الحرب في غزة

حسن الورفلي (القاهرة)

قالت مصادر مطلعة على مسار مفاوضات الحرب في غزة، إن حركة حماس أبدت استعدادها للموافقة على مرحلة أولى من اتفاق جزئي مع إسرائيل يتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة، تتخللها عملية تبادل تشمل الإفراج عن 7 إلى 9 محتجزين مقابل إطلاق سراح ما بين 250 إلى 300 فلسطيني، وذلك وسط تقارير عن ضغوط أميركية على الطرفين لقبول مقترح محدث بشأن إنهاء الحرب.

وبحسب المصادر، فإن موافقة حماس مشروطة بالحصول على ضمانات مكتوبة تؤكد أن هذا الاتفاق المؤقت يُعد جزءاً من مسار يؤدي إلى تسوية شاملة، تشمل وقفاً دائماً للحرب، وضمان عدم استئناف العمليات العسكرية خلال فترة التفاوض.