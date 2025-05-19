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ترامب ينشر تصريحات بعد مكالمته مع بوتين بشأن أوكرانيا

صورة مجمعة لترامب وبوتين
19 مايو 2025 23:17

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مكالمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين سارت على ما يرام، وإن موسكو وكييف "ستبدآن فورا مفاوضات" لوقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة.
وبضغط من ترامب، اجتمع مندوبو الدولتين الأسبوع الماضي في مدينة إسطنبول التركية لأول مرة منذ عام 2022، لكنهم لم يتفقوا على هدنة.
وقال ترامب، في منشور على موقع "تروث سوشيال" عقب مكالمته مع بوتين التي استمرت ساعتين "ستبدأ المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا فورا".
وأضاف الرئيس الأميركي أنه أجرى اتصالا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالإضافة إلى قادة الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وفنلندا عقب مكالمته مع بوتين. وذكر أنه أبلغ هؤلاء القادة بأن المفاوضات ستبدأ فورا.
وطرح ترامب فكرة استضافة بابا الفاتيكان الجديد، البابا ليو الرابع عشر، المحادثات، وقال "أكد الفاتيكان، ممثلا في البابا، اهتمامه الكبير باستضافة المفاوضات".
وأكد ترامب أن "لهجة وروح الحوار (مع بوتين) كانا ممتازين"، مضيفا أن روسيا ترغب في إقامة علاقات تجارية "واسعة النطاق" مع الولايات المتحدة بعد انتهاء الأزمة.
وأضاف أن أوكرانيا ستستفيد أيضا من التجارة "في عملية إعادة إعمار البلاد".

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
مكالمة هاتفية
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الأزمة الأوكرانية
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