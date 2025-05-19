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ترامب يعلن بدء مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
19 مايو 2025 23:53

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في بيان عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى مكالمة استمرت ساعتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفًا إياها بأنها كانت "جيدة للغاية".
وقال ترامب إن "روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب".
وأوضح الرئيس الأميركي أن شروط هذه المفاوضات سيتم التفاوض عليها حصريًا بين الطرفين المعنيين، لأنهما وحدهما يعرفان تفاصيل لا يعرفها غبرهما".
وأشاد ترامب بـ"نبرة وروح" المحادثة مع بوتين، مؤكدًا أنه لو لم تكن إيجابية، لأعلن ذلك صراحة. 
وأضاف أن روسيا تتطلع إلى إقامة تجارة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة فور انتهاء هذا "الحمام الدموي الكارثي"، على حد تعبيره، مؤكدًا أن الفرص الاقتصادية لروسيا بعد الحرب "هائلة" وأن إمكانياتها "غير محدودة". كما أشار إلى أن أوكرانيا ستكون أيضًا من المستفيدين الرئيسيين من هذه الاتفاقيات التجارية خلال مرحلة إعادة الإعمار.
وأشار ترامب إلى أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستبدأ "على الفور"، مضيفا أنه أبلغ بذلك عددًا من القادة الدوليين، من بينهم: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس فنلندا ألكسندر ستوب.
كما كشف أن الفاتيكان، ممثلًا بالبابا ليون الرابع عشر، أبدى اهتمامه البالغ بلعب دور في استضافة هذه المفاوضات.
واختتم ترامب تصريحه بالدعوة لانطلاق العملية فورًا قائلاً: "دعوا العملية تبدأ!".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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