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دول غربية ترحب بعرض البابا استضافة محادثات روسيا وأوكرانيا

رئيس الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني
20 مايو 2025 00:48

قالت رئيس الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني إن دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي وحلفاء أوروبيين لكييف، رحّبوا بعرض البابا ليو الرابع عشر استضافة محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا في الفاتيكان، معتبرين أنه "إيجابي".
وجرى اتصال هاتفي بين زيلينسكي وترامب فضلا عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفنلندي الكسندر شتوب وميلوني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الاثنين، عقب مباحثات هاتفية بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضحت ميلوني أنه، خلال الاتصال، تم الترحيب "باستعداد البابا لاستضافة مباحثات في الفاتيكان الذي اعتبر إيجابيا".

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المصدر: آ ف ب
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