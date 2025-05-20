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الكرملين: لا يمكن تحديد موعد نهائي لمذكرة بشأن أوكرانيا

دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين
20 مايو 2025 08:16

 نقلت وكالات أنباء روسية اليوم الثلاثاء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن وضع موسكو وكييف نصاً موحداً لمذكرة بشأن عملية سلام سيكون عملية معقدة، مشيراً إلى صعوبة تحديد موعد نهائي لهذه العملية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيسكوف قوله للصحفيين "لا توجد مواعيد نهائية ولا يمكن أن يكون هناك أي مواعيد نهائية. من الواضح أن الجميع يريد القيام بذلك في أسرع وقت ممكن".

وقال المتحدث باسم الكرملين "ستتم صياغة المسودات من قبل الجانبين الروسي والأوكراني، وسيتم تبادل مسودات الوثائق هذه، وبعد ذلك - ستجرى اتصالات لوضع نص واحد".

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أجرى اتصالات هاتفية أمس الاثنين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزعماء الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وفنلندا في محاولة لوقف الأزمة المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا.
وقال ترامب إن روسيا وأوكرانيا ستبدأ على الفور المفاوضات. وقال بوتين إن روسيا "مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني على مذكرة بشأن اتفاق سلام محتمل في المستقبل".

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المصدر: وكالات
الكرملين
أوكرانيا
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