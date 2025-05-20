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وزارة النقل الفرنسية تعلن استئناف الحركة الجوية الكاملة بمطار أورلي

وزارة النقل الفرنسية تعلن استئناف الحركة الجوية الكاملة بمطار أورلي
20 مايو 2025 09:11

 أعلنت السلطات الفرنسية، أمس الاثنين، عودة العمليات الجوية إلى طبيعتها في مطار باريس أورلي، بعد يومين من الاضطرابات الناجمة عن عطل تقني في نظام مراقبة الحركة الجوية.

وأكدت وزارة النقل الفرنسية وهيئة الطيران المدني، في بيان مشترك، أن العمليات استؤنفت بشكل كامل، مع توقع عودة جدول الرحلات إلى مساره الطبيعي تماماً بحلول صباح يوم الثلاثاء.

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وكان العطل التقني الذي ظهر بعد ظهر الأحد قد تسبب في تقييد حركة الطيران وإلغاء 40% من الرحلات يوم الأحد، و15% منها يوم الاثنين، بالإضافة إلى تأخيرات كبيرة واجهها آلاف المسافرين.

المصدر: وام
فرنسا
مطارات
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