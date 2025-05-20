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مصرع اثنين من متسلقي الجبال في الهيمالايا

مصرع اثنين من متسلقي الجبال في الهيمالايا
20 مايو 2025 10:27

لقي اثنان من متسلقي الجبال حتفهما على جبل لوتسي، المجاور لجبل إيفرست في جبال الهيمالايا.

ولقي رجل(48 عاماً) حتفه أثناء تسلقه رابع أعلى جبل في العالم.

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وأكدت إدارة السياحة اليوم الاثنين أن الرجل توفي بالقرب من لوتسي كولوار، وهو جزء شديد الانحدار يتجاوز ارتفاعه 8 آلاف متر، أمس الأحد أثناء صعوده إلى القمة.

وقال البيان إن الرجل كان ضمن رحلة استكشافية نظمها دليل الرحلات في الهيمالايا، وكان يتسلق بدون اسطوانة أكسجين.

وقالت الشركة لتنظيم الرحلات السياحية اليوم الاثنين إن رجلاً (39 عاماً) لقي حتفه أمس الأحد أثناء النزول من جبل لوتسي الذي يبلغ ارتفاعه 8516 متراً.

 

المصدر: وكالات
تسلق الجبال
جبال الهيمالايا
متسلق
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